Artur Jorge sucede a Custódio no Sporting de Braga

Ao que a Renascença apurou, Artur Jorge, treinador dos juniores do Braga, que tem previsto assumir os sub-23 na próxima temporada, sucede a Custódio no comando técnico da equipa principal.

O antigo central e capitão dos minhotos é a solução encontrada, para o imediato, por António Salvador. Custódio apresentou a demissão, após a derrota em Vila do Conde, e Artur Jorge será o quarto treinador, esta temporada, a tomar conta do plantel do Braga, depois de Sá Pinto, Rúben Amorim e Custódio.

Com experiência nas equipas da formação dos arsenalistas, Artur Jorge orientou os juniores nas duas últimas épocas e iria treinar os sub-23, em 2020/21. O técnico, de 48 anos, também já passou por Famalicão, Tirsense e Limianos, em escalões inferiores.

Com cinco jornadas por disputar na I Liga, o objetivo do Braga passa por conquistar o 3.º lugar. Após a derrota com o Rio Ave, a equipa ficou a dois pontos do Sporting, que tem oportunidade de alargar a vantagem para cinco, no jogo desta noite com o Gil Vicente.