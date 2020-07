A "linha de água" ali tão perto

Belenenses SAD e Tondela entram em campo, esta quarta-feira, pressionados pela vitória do Portimonense em Famalicão. Os algarvios ocupam a primeira posição abaixo da "linha de água", mas estão em grande recuperação e, agora, a apenas dois pontos do Tondela e a três do Belenenses SAD.

As contas estão muito apertadas na luta pela permanência, com sete equipas envolvidas, e começam a fazer-se os cálculos dos confrontos diretos. Na primeira volta, o Belenenses SAD venceu em Tondela, por 0-1.

A grande baixa na equipa de Petit é guarda-redes Koffi, que cumpre um jogo de suspensão. André Moreira entrará para o lugar do internacional pelo Burquina Faso. Gonçalo Silva continua de fora, devido a lesão, e Silvestre Varela está de volta, já recuperado de problemas físicos.

Natxo González tem o plantel praticamente na máxima força para o desafio na Cidade do Futebol, em Oeiras. Ambos os clubes vêm de duas derrotas consecutivas.

O Belenenses SAD-Tondela, a contar para a jornada 29, está agendado para as 19h00 desta quarta-feira.