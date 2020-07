UEFA espera decisão até 10 de julho sobre público na Liga dos Campeões em Lisboa

A decisão sobre a presença de público na fase final da Liga dos Campeões de futebol, em Lisboa, deve ser conhecida até 10 de julho, segundo o presidente da UEFA, que aguarda parecer das autoridades portuguesas devido à covid-19.

"Estamos em contacto estreito com as autoridades portuguesas [Liga dos Campeões] e alemãs [Liga Europa] e, na terça-feira, falei pessoalmente com o primeiro-ministro português. Seguiremos as recomendações das respetivas autoridades e tomaremos uma decisão, muito provavelmente, antes do sorteio de 10 de julho", afirmou em entrevista à agência de notícias espanhola EFE Aleksander Ceferin.

O dirigente esloveno realçou que "gostaria que os adeptos estivessem presentes" nos jogos relativos às duas competições da UEFA, mas sublinhou que a segurança dos envolvidos nestes jogos da ‘Champions' não vai ser comprometida, "por muito triste que seja jogar a partida mais importante do futebol de clubes num estádio vazio".

Costa contraria Ceferin

O primeiro-ministro esteve este domingo no programa “Isto é gozar com quem trabalha”, da SIC, onde deixou claro que a fase final da Liga dos Campeões em Lisboa será sem público.

António Costa, questionado por Ricardo Araújo Pereira, responde que “em cada um desses jogos presencialmente vai ter menos público do que nesta sala do Teatro Villaret. Vão ter menos público presencial e um bocadinho mais de público televisivo".