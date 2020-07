Athletic Bilbau vence no primeiro jogo do Valência sem Celades

O Athletic Bilbau foi vencer a casa do Valência, por 2-0, esta quarta-feira, no Mestalla.

Raúl Garcia foi a grande figura da partida, ao apontar os dois golos da equipa basca. O primeiro, aos 13 minutos, a responder a um cruzamento de Inaki Williams.

Na segunda parte, o médio apontou um grande golo de fora da área, ao ângulo superior direito, sem hipótese para o guarda-redes.

Com este resultado, o Bilbau sobe, à condição, a um lugar de qualificação europeia, mas pode ser ultrapssado pela Real Sociedad. Já o Valência cai para o 10º posto e vê com menos esperança um lugar nas provas europeias, neste que foi o primeiro jogo depois do despedimento do treinador, Albert Celades.

Outros resultados

Aláves 0-2 Granada