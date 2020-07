Negociações fracassaram e nacionalização da TAP pode avançar na quinta-feira

A negociações entre o Estado e David Neeleman, um dos donos da Atlantic Gateway, que detém 45% do capital da TAP, fracassaram, confirmou a Renascença junto de fonte próxima do Governo. Assim, o processo de nacionalização da companhia aérea pode avançar já na quinta-feira, em Conselho de Minsitros.

História de um desacordo luso-americano

David Neeleman era, desde o início, o grande entrave a um acordo entre a Atlantic Gateway, que detém juntamente com o português Humberto Pedrosa, e o Estado, representado nas negociações pela Parpública.

A primeira proposta do Estado para ajuda à TAP SGPS, que contemplava um empréstimo de até 1.200 milhões de euros, foi chumbada pelo Conselho de Administração da companhia aérea, confirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na terça-feira.

O negócio teria falhado porque, segundo o "Eco", o Governo queria que 217 milhões de prestações acessórias dos privados passassem a capital social, condição que o empresário norte-americano teria recusado.

No entanto, Pedro Nuno Santos manifestara intenção de não deixar cair a TAP, algo que seria, acredita, "um desastre económico e social": "Vamos submeter a proposta ao sócio privado e esperamos que aceite."

Na cerimónia de reabertura de fronteiras com Espanha, em Elvas, o primeiro-ministro, António Costa assumiu que esperava ver a situação da TAP resolvida ainda esta quarta-feira, de preferência por via de um acordo com os privados e não com nacionalização. Contudo, avisou que, se fosse caso disso, avançaria para "um ato de imposição do Estado".

"Se tivesse de apostar, diria que hoje é o dia da solução para a TAP e espero que negociada e por acordo com os nossos sócios privados e não com um ato de imposição do Estado. Se for necessário, cá estaremos para isso. Esperemos que não seja", declarou aos jornalistas.

Questionado se contava com Pedrosa e Neeleman para o acordo pela TAP ou só com um dos dois empresários, António Costa manifestou a crença de que "a questão será ultrapassada muito rapidamente".