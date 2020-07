Estádio do Dragão recebe primeiro jogo de Portugal na Liga das Nações

Portugal arranca a defesa do título da Liga das Nações no Estádio do Dragão, local onde a conquistou, a 5 de setembro, frente à Croácia, segundo anunciou a FPF.

A seleção portuguesa venceu a primeira edição do troféu precisamente no Estádio do Dragão, contra a Holanda na final.

O primeiro jogo da nova edição para Portugal será a receção à Croácia, vice-campeã mundial, às 19h15 de 5 de setembro.

Três dias depois, a 8 de setembro, Portugal joga em casa da Suécia. O grupo fica completo com a França, campeã mundial.