"Veríssimo não tem nada a perder", diz ​Vítor Manuel

Nelson Veríssimo assume o comando técnico do Benfica no jogo de sábado com o Boavista, como sucessor de Bruno Lage até á chegada de um novo treinador à Luz.



O técnico Vítor Manuel foi o treinador de Nelson Veríssimo no Alverca em 2001/2002 e, na altura, entregou a braçadeira de capitão, ao jogador.

Em entrevista a Bola Branca, Vítor Manuel vê em Nelson Veríssimo um treinador com boas características para o trabalho essencialmente psicológico que neste momento considera que o Benfica precisa.

“Veríssimo é um rapaz extraordinário. Um homem calmo e sereno que não precisa de andar em biscos de pés para se impor. É um homem da casa com muitos anos de Benfica. E nesta altura do campeonato, os jogadores têm um papel importante na forma como podem ajudar o treinador. Agora, o mais importante não é o 4-3-3 nem o 4-4-2. É fundamentalmente limpar a cabeça aos jogadores. A personalidade de Veríssimo não é a de criar um grande impacto, mas para o momento que o Benfica atravessa, e nesta altura da época, reúne condições de forma calma, como já era como jogador, sem ser preciso levantar a voz”, refere o treinador.

Quando há 18 temporadas orientou Veríssimo no Alverca, Vítor Manuel via um capitão muito respeitado no balneário.

“Os colegas sabiam que era o capitão e estava presente nos bons e nos maus momentos”, recorda.

A ligação com Luis Filipe Vieira

O treinador, atualmente com 67 anos, mantém uma boa relação com Nelson Veríssimo mas reconhece dificuldades para o desafio tarefa que o treinador interino tem pela frente.

“Espero que ele tenha sorte apesar do momento ser muito difícil. Mas a vida também é feita destes grandes desafios e se as coisas correrem bem, pode marcar uma carreira a solo. Se conseguir dar um toque da sua personalidade e que o Benfica estabilize, será uma grande vitória para ele, já que o Porto é o grande candidato ao título. A tarefa é herculeana mas o Veríssimo não tem nada a perder. O presidente conhece-o desde o Alverca. Conhece bem o homem e o profissional e a escolha não foi feita por acaso”, considera Vítor Manuel.