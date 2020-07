Braulio. Estatuto da I Liga não conta. Emery pode aceitar Benfica, se o projeto o convencer

Escolher Portugal como próximo passo na carreira "não seria um problema" para Unai Emery, segundo adianta a Bola Branca, Braulio Vásquez, diretor desportivo do Valência na época em que o técnico espanhol comandou o clube.

O agora dirigente do Osasuna esclarece que a prioridade de Emery, treinador que a imprensa desportiva aponta à sucessão a Bruno Lage no Benfica, não se prende com o prestígio da Liga, mas com a qualidade dos projetos que lhe são apresentados.

"Ele não tem problema em ir para onde quer que seja, se gostar do projeto. Isso é mais relevante do que a liga para onde possa ir. Foi para França e ganhou tudo com o PSG, mas não assinou por ser a liga francesa. Assinou pelo projeto e pelos jogadores que tinha", afirma o antigo jogador do Farense, na década 90.