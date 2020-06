Casa de férias de Amália na Costa Vicentina recebe concerto para celebrar 100 anos da fadista

Na casa que foi durante uma década o refúgio de férias da fadista Amália Rodrigues vai ser celebrado o seu centenário com um concerto, exatamente no dia em que a fadista faria anos. A Herdade do Brejão, em Odemira, na Costa Vicentina recebe a 23 de julho o espetáculo que reúne as vozes dos fadistas Ana Moura, Jorge Fernando, Ricardo Ribeiro, Katia Guerreiro, José Gonçalez, Marco Rodrigues, Fábia Rebordão e Sara Correia.

O concerto, com direção musical do fadista e guitarrista Jorge Fernando que chegou a acompanhar Amália Rodrigues, tem como título “Bem-vinda sejas Amália”. A frase faz uma “alusão à forma carinhosa como Amália foi recebida pelos militares portugueses em Moçambique, em 1969, quando foi cantar para os feridos de guerra”, explica em comunicado a organização.

A frase estava escrita num cartaz e foi captada pela RTP. Marcou de tal forma que acabou por ir “sendo replicada noutras alturas e noutros contextos, nas inúmeras digressões” de Amália pelo país e estrangeiro. “Bem-vinda sejas Amália” é também o nome de uma exposição itinerante que está a percorrer o país.

Segundo a organização deste concerto que tem direção artística coordenada por José Gonçalez, a evocação da frase que dá nome ao concerto e à exposição é também uma forma de “homenagear todos os fans anónimos que publicamente manifestavam o seu apreço a uma das mais importantes figuras da Cultura portuguesa.”

A Herdade do Brejão que hoje é explorada como alojamento local sob o nome “Herdade Amália” fica junto ao mar. Tem um acesso direto à praia, que começou por ser privado da propriedade, mas que a fadista abriu ao público. A casa onde Amália explorava a sua paixão pelas flores, é um projeto do arquiteto Conceição e Silva e foi adquirida por Amália e pelo marido César Seabra na década de 60.

Os bilhetes para este concerto com um elenco de luxo têm preços entre os 25 e os 35 euros e já estão à venda. O espetáculo é, nas palavras dos organizadores, “particularmente simbólico” e “celebra uma mulher singular, tantas vezes aclamada como “a voz de Portugal”. Realizado pela Fundação Amália Rodrigues, a instituição a quem cabe continuar a missão que Amália determinou em testamento de ajudar pessoas desfavorecidas, o concerto em inicio marcado para as 22 horas, mas as portas da Herdade Amália, abrem antes, às 20h00.