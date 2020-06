Rúben Amorim responde a Vítor Oliveira. "Ninguém tem de pensar na próxima época"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, comentou as palavras de Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, que afirmou que não vê o atual plantel do Sporting a luta pelo título na próxima época.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting diz que os jogadores não têm de pensar na próxima época, mas apenas em vencer o Gil Vicente.

"Estou focado neste jogo. Esta equipa é capaz de vencer o Gil Vicente se estiver dentro do jogo e com a fome que tem mostrado. Ninguém tem de estar preocupado com a próxima época, ninguém sabe o que se vai passar na próxima época. Talvez há três jogos, achavam que o Jovane Cabral poderia ser dispensado", diz.

Amorim deixa elogios à experiência da equipa do Gil Vicente e também do seu treinador: "Vamos ter uma equipa muito experiente do outro lado, e confortável na classificação, contra uma equipa que tem sempre, e de forma taxativa, a obrigação de ganhar. Eu prevejo um bom jogo e esperemos que o Sporting vença".

Acuña e Jovane estão lesionados e são baixas confirmadas no Sporting, confirmou Amorim.