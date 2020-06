Paulo Alves antecipa Sporting-Gil Vicente. "Um bom jogo entre duas equipas sem pressão"

Paulo Alves, antigo jogador do Sporting e do Gil Vicente, antecipa um bom duelo entre duas equipas que não estão pressionadas pela tabela classificativa.

Em declarçaões a Bola Branca, o técnico que também já orientou o Gil Vicente, vê duas equipas com margem na tabela classificativa, o que vai proporcionar um bom espetáculo.

"Não será um jogo com pressão por aí além para as duas equipas. O Sporting tem de manter distância para o quarto, mas para o segundo lugar, o Benfica precisaria de escorregar mais vezes e não sei o que vai acontecer no Benfica. O Gil também tem uma margem de conforto para o Portimonense", disse.

Para Paulo Alves, Rúben Amorim aproveitará mais uma vez para amadurecer os jovens da equipa. O técnico vê que o Sporting está a retomar um projeto de aposta na formação, que sempre foi imagem de marca do clube.

"Vai continuar a dar minutos e competição. Destaca-se o Jovane, o Matheus, o Nuno Mendes e o Eduardo Quaresma. Vai continuar a dar seguimento e é o retomar da grande bandeira do Sporting, que é a formação", termina.

O Sporting recebe o Gil Vicente na quarta-feira, às 21h15, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença