Zé Luís apto no regresso do FC Porto ao trabalho

Zé Luís está apto para regressar à competição, depois de ter falhado os últimos jogos devido a um desconforto muscular na coxa esquerda.

O FC Porto fez treino de recuperação, esta terça-feira, depois de ter vencido o Paços de Ferreira, por 1-0, na última noite.

Marcano é o único elemento presente no boletim médico e continua em tratamento à rotura sofrida no ligamento cruzado anterior do seu joelho direito. Nakajima ainda não treina.

Os dragões terão um dia de folga na quarta-feira e voltam ao Olival na quinta-feira, às 10h30. O próximo jogo é no domingo, frente ao Beleneneses, às 21h30.