Transportes públicos. "Estamos numa encruzilhada", diz ministro das Infraestruturas

“As pessoas precisam de fazer a sua vida e nós não temos capacidade efectiva relevante, temos limitações na infraestrutra e material circulante para aumentar oferta”, admitiu o ministro Pedro Nuno Santos ouvido na Comissão de Economia, Inovação, Obras publicas e Habitação, no Parlamento.

A questão surgiu do lado do CDS-PP que confrontou o governante com a sobrelotação dos meios de transporte, em particular o ferroviário e as imagens que mostram a impossibilidade de distanciamento social. O ministro respondeu: “estamos numa encruzilhada”, “todos os comboios que tínhamos para a área de Lisboa, estão em circulação e a perder dinheiro porque a lotação é abaixo do dois terços”.

Num discurso empolado o ministro Pedro Nuno Santos afirmou “aqui ninguém está a dizer que não temos problemas nos transportes públicos. Claro que temos problemas. Antes do Covid-19 os comboios de Sintra estavam a funcionar com 160% da capacidade. Descobriram agora que há problemas? Tem muitos anos.”.

Recorreu das cábulas para dar informação mais precisa sobre esta matéria. “A lotação média nas horas de ponta: Sintra - Alverca 35%; Sintra-Rossio 26%; Azambuja- Santa Apolónia- 22%;

Linha da Azambuja a 26% e Cascais a 13%

O ministro alertou que com o regresso ao trabalho dos portugueses ‘temos um sistema que antes tinha lotação de 120, 130 e 140 por cento e agoras estamos a limitar a dois terços e isso cria problemas de mobilidade’.