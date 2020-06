Dominado incêndio em fábrica de papel em Santa Maria da Feira

O incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira na fábrica de papel e cartão Zarrinha, em Santa Maria da Feira, foi dominado e sem registo de vítimas, segundo o comandante dos bombeiros locais, Jorge Coelho.

“O incêndio está dominado. Conseguimos defender parte da estrutura, parte da maquinaria e a área de produto acabado foi consumida pelas chamas”, afirmou Jorge Coelho.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira, tratou-se de “um incêndio de rápida propagação devido à matéria combustível altamente inflamável”, mas sem “danos a registar nas habitações circundantes” e sem vítimas.

“As pessoas que ordeiramente abandonaram as suas habitações por livre e espontânea vontade estão em segurança. Daqui a algum tempo retornam às habitações”, afirmou Jorge Coelho em declarações transmitidas em direto pela RTP3, pelas 00h37.

Apesar de o fogo estar controlado, o responsável da corporação referiu que “o teatro de operações vai ter um rescaldo muito demorado”, provavelmente durante as próximas “24 horas”, o que implica “muito trabalho pela noite dentro”.

“[No local estão] mais de 150 operacionais, vamos ser reforçados por mais equipas, porque há necessidade de [os] substituir, gerir o esforço físico que está a ser exigido, uma grande carga térmica, extensão de montagem de linhas de mangueira com muitos metros”, declarou, destacando ser um “grande esforço e grande mérito” dos operacionais que conseguiram “controlar e limitar os danos deste incêndio”.

Por seu lado, Vítor Marques, vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, lamentou a “zona de produção” da fábrica “gravemente afetada”, já que esta “tem um papel fundamental em termos de emprego, criação de riqueza e alavancagem da economia local”.

“Quero agradecer à GNR que teve um papel fundamental, em articulação com a Proteção Civil, no sentido de evacuar as habitações, criar segurança e na preocupação com um depósito de gás de uma empresa contígua. Os bombeiros fizeram um excelente trabalho com o reforço distrital”, destacou.

Segundo o sítio na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo, na zona industrial de Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, foi feito às 21h46.

Às 1h00, estavam no local 151 operacionais apoiados por 50 veículos.