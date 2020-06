Covid-19 em Portugal. Há mais oito mortos e 229 infetados

Veja também:

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais oito mortos e 229 infetados com Covid-19. Desde o início da pandemia, Portugal regista um total acumulado de 42.141 casos positivos, dos quais 27.505 já recuperaram, o que signiifica que mais de metade dos doentes com Covid-19 (65%) já recuperaram da doença.

Há neste momento 13.060 casos ativos, o que representa um ligeiro decréscimo relativamente ao dia de ontem.

Dos 229 novos casos registados, 188 estão em Lisboa e Vale do Tejo (82%). Quanto às vítimas mortais, cinco registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Norte.



De acordo com o boletim divulgado diariamente, há neste momento 491 pessoas internadas com Covid-19, 73 em Unidades de Cuidados Intensivos.

Ainda decorrente das informações disponibilizadas pelas autoridades de saúde, a taxa de letalidade global mantém-se em 3,7%.