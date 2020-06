ARS de Lisboa e Vale do Tejo responde a Medina e garante colaboração

Veja também:

A vice-presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) garante que tem havido colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa no combate à pandemia de Covid-19 e diz que o objetivo é reforçar as medidas nos próximos dias.

É a resposta às críticas do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que condenou a maneira como tem sido gerida a pandemia na região de Lisboa e sugeriu uma alteração das chefias nas autoridades de saúde.

Em entrevista à Renascença, Laura Silveira assegurou que o novo bolo de medidas para as 19 freguesias de Lisboa, Amadora, Loures, Odivelas e Sintra contempla "intervenção conjunta" de todas as autoridades, para "resolver os problemas específicos encontrados nestas áreas, de modo a reduzir o número de casos".

"Estão organizados reforços em horas de trabalho, para as pessoas que estão a apoiar as equipa de saúde pública poderem ter uma intervenção mais rápida na identificação dos casos e dos seus contactos e, depois, no terreno, haver uma ação de proximidade para obtermos resultados mais rapidamente, que é o que todos nós desejamos", afirmou depois de Fernando Medina ter criticado a ação no terreno e a demora nos resultados dos testes e dos inquéritos.

"A Câmara Municipal de Lisboa tem tido um trabalho imenso durante todo este tempo e temos tido uma colaboração muitissímo grande entre todas as entidades", reforçou a responsável da ARS da região LVT.