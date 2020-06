Aflito com o Portal das Matrículas? Governo dá mais um dia para inscrições no pré-escolar e 1º ano

O Ministério da Educação decidiu prolongar por mais um dia o prazo para a inscrição no ensino público pré-escolar e para o 1º ano de escolaridade do Primeiro Ciclo.

Num comunicado enviado à Renascença, o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues garante que "o Portal das Matrículas está em funcionamento, estando a ocorrer sistematicamente operações de robustecimento da operação". No entanto, "para que todos os procedimentos possam concluir-se com tranquilidade, numa altura de exceção para todas as famílias, o Ministério da Educação prolonga o prazo por mais 24 horas".

Apesar das intervenções técnicas, a Renascença sabe que ao longo do dia de hoje e dos últimos dias muitos encarregados de educação têm enfrentado várias dificuldades em concluir o processo.

Devido à pandemia, este ano o Ministério da Educação decidiu que as matrículas para o ensino público seriam feitas preferencialmente através do Portal.



"No ano passado, cerca de 75% das matrículas fizeram-se nas secretarias da escola, ao passo que, este ano, cerca de 85% das matrículas já realizadas foram feitas on-line", acrescenta o comunicado.