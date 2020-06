Portugueses no Reino Unido. "É a uma semana da viagem que saberemos se podemos voar?"

Ir a Portugal é mais do que férias

Cátia Jacinto trabalha numa creche. Ou melhor, costuma trabalhar numa creche. Por causa da pandemia, a creche teve de fechar e, apesar de ter reaberto em junho, ainda “não há crianças suficientes que justifique chamar todos os trabalhadores”.

Cátia, de 34 anos e a viver em Manchester há dez anos, viu as horas de contrato serem reduzidas e por isso, também o salário.

Enquanto espera em casa para regressar ao trabalho, mantém os planos de ir a Portugal em agosto, até porque nem só de férias se trata. Os emigrantes, relembra Cátia, “vão para estar com a família, com os amigos e para tratar de assuntos burocráticos”.

Apesar de interessada na questão do corredor aéreo, Cátia diz ser uma privilegiada porque tem o mês de agosto todo de férias e por isso pode “ir duas semanas de férias e regressar para fazer a quarentena antes do regresso ao trabalho. Mas há muitas pessoas que não têm essa possibilidade.”

A acompanhar a situação a partir de Cambridge está Miguel Torres, de 39 anos e já há quase oito no Reino Unido. Durante estes meses tem estado a trabalhar de casa. Já a namorada, é técnica de farmácia e trabalha nos cuidados intensivos num hospital onde a maioria dos pacientes são agora relacionados com a Covid-19.

Viver no estrangeiro tem, como tudo, aspetos positivos e negativos. É difícil, por exemplo, fazer parte de todos os momentos importantes na vida dos familiares e amigos. É para tentar não perder tudo isso que Miguel chega a ir até 10 vezes a Portugal num ano.

Há sempre um aniversário, o Dia da Mãe, o Natal... Neste ano, Miguel já teve três voos cancelados. Tem outro marcado para o final de julho, mas está em “dúvida” porque caso não haja corredor aéreo na altura isso significa ficar 14 dias em casa em quarentena e a decisão ainda não está feita por motivos de trabalho mas também porque “como há mais casos no Reino Unido do que em Portugal, não queremos ser vectores de transmissão do vírus”.

Para Paula Romão, de 51 anos e a residir em Cheltenham há oito anos, os dias no lar de idosos onde trabalha como animadora cultural têm sido intensos devido à pandemia: “Passei praticamente abril e maio a fazer Skypes com as famílias e cheguei a fazer Skypes com doentes terminais positivos a horas de morrerem, porque a família se queria despedir mas não podiam entrar no lar. Foi um bocado duro.

"Ao contrário dos outros portugueses com que a Renascença falou, a decisão de Paula está feita desde abril e “este ano não vou a Portugal”, apesar de, em condições normais, ir a casa duas vezes por ano. E não vai “pela incerteza, podemos marcar o voo e depois ser cancelado, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma semana ou daqui a um mês” mas também porque entende que a própria viagem é um perigo “porque estamos sempre em contacto com muitas pessoas no aeroporto, por muito que se evite, e então decidi não ir”. As férias serão feitas no Reino Unido.