Vitória de Guimarães vence Setúbal e reaproxima-se da qualificação europeia

O Vitória de Guimarães está mais perto de um lugar de qualificação europeia, ao vencer, em casa, o Vitória de Setúbal, por 2-0.

O jogo começa com um penálti falhado por André André, logo aos 4 minutos de jogo. Sílvio travou o médio em falta e foi o próprio a cobrar a grande penalidade, mas atirou ao lado.

Pouco depois, aos 29 minutos, Marcus Edwards abriu o marcador.

Leandrinho viu o primeiro cartão vermelho direto, aos 70 minutos de jogo, e Ouattara apontou o seu primeiro golo com a camisola do Vitória, com um chapéu aos 84 minutos.

Aos 92 minuitos, Guedes pisou Suliman na área, sem bola, e viu o cartão vermelho direto, assim como Sílvio, um minuto depois, por uma entrada de tesoura sobre Ouattara.

O Famalicão, quinto classificado, perdeu contra o Famalicão, e o Vitória de Guimarães aproveitou para reduzir a distância, que é agora de dois pontos.

O Vitória de Setúbal continua sem assegurar a manutenção e sem vencer depois da retoma do campeonato. A equipa do espanhol Júlio Velázquez soma 30 pontos, os mesmos do que o Belenenses, mais um do que o Tondela e mais três do que o Portimonense.