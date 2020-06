Nanú começa "a mostrar todo o potencial que tem"

Nanú começa a demonstrar todo o potencial que tem. A opinião é de Paulo Alves, treinador que se cruzou com o ala no Beira-Mar, em 2013/14.

O velocista esteve na origem dos dois golos do Marítimo contra o Benfica, tendo assistido Correa e Rodrigo Pinho, na vitória por 2-0.

O ala de 26 anos, que até passou pela formação do Benfica, representou o Beira-Mar e Gil Vicente, antes de se afirmar na equipa principal do Marítimo. Na sua primeira época como sénior, foi orientado por Paulo Alves, que elogia a mentalidade do jogador.

"Já se notava uma garra e um empenho tremendo. A frase que ele disse sobre dar a vida enquanto a tem aplica-se ao que ele é enquanto pessoa. Até já tentei que fosse meu jogador novamente. É muito esforçado. Está a aparecer nesta fase, está a mostrar mais e a revelar todo o seu potencial. Fico feliz por ele", comenta, em Bola Branca.

Nanú, que pode alinhar como defesa-direito ou extremo, leva dois golos em 30 jogos esta época pelo Marítimo, e sete internacionalizações pela Guiné-Bissau.