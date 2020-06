Luta pela manutenção ao rubro. Portimonense vence em Famalicão

O Portimonense foi até ao terreno do Famalicão vencer por 1-0, colocando um ponto de interrogação ainda maior na luta pela manutenção.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte, por Ricardo Vaz Tê, aos 17 minutos, assistido por Tabata. Foi o primeiro golo do ponta-de-lança que regressou ao futebol português no mercado de janeiro.

O Desportivo das Aves já viu a sua despromoção confirmada, mas o segundo lugar de descida está ainda por definir. O Portimonense soma agora 27 pontos, menos dois do que o Tondela, três do que o Belenenses e Vitória de Setúbal, quatro do que o Paços de Ferreira e Marítimo, e seis do Gil Vicente.

O resultado também terá implicações na luta pela Liga Europa. O Famalicão ocupa o último lugar europeu, mas pode agora ser ultrapassado pelo Rio Ave, e ver o Vitória de Guimarães reduzir a diferença pontual para dois, caso vença o Vitória de Setúbal.