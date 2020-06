Jornais dizem adeus a Bruno Lage

A saída de Bruno Lage do Benfica, na sequência da derrota (2-0) no terreno do Marítimo, preenche as manchetes dos três jornais desportivos desta terlça-feira.

"Acabou", titula "A Bola". Benfica disse adeus ao título e Luís Filipe Vieira despediu-se de Lage. Treinador apresentou a demissão no final do jogo. "O único culpado sou eu. Vou falar com a minha família e decidir", disse o presidente do Benfica, abrindo a porta à própria saída.

"Lage sai, Vieira ameaça", constata o "Record". A solução, para já, é interina: Renato Paiva, da equipa B, deverá assumir o comando. Mauricio Pochettino responde hoje ao Benfica se quer ser o novo treinador.

"O Jogo" diz que "Bruno Lage não resistiu a Nanú", que "partiu a espinha às águias em dois lances fulminantes". O jornal foca-se na vitória (0-1) do FC Porto em Paços de Ferreira, que abre alas ao título: "Via azul".