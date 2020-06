Benfica. Nélson Veríssimo é o substituto interino de Bruno Lage

Nélson Veríssimo, antigo treinador-adjunto de Bruno Lage, vai orientar a equipa do Benfica de forma interina, segundo avança a "SIC" e a "Sport TV".

Bruno Lage esteve no Seixal para acertar a rescisão de contrato e deixou as instalações cerca de cinco horas depois, acompanhado por dois elementos que integravam a sua equipa técnica: o observador Jhony Conceição e o preparador físico Alexandre Silva.

O antigo número dois de Bruno Lage subiu à equipa principal com Bruno Lage, na última temporada, depois de ter sido adjunto na equipa B das águias desde 2012.

No Seixal ficaram Veríssimo, que deverá assumir a equipa nos próximos dias, e Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes.

O Benfica informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira, que está a negociar "um princípio de acordo" para a rescisão de contrato com Bruno Lage, "com efeitos imediatos".

Após a derrota no terreno do Marítimo, por 2-0, na véspera, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, comunicou que Bruno Lage colocara o lugar à disposição.