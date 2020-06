Bruno Fernandes bisou em Inglaterra

O Manchester United venceu o Brighton por 3-0, mais uma vez com Bruno Fernandes em destaque.

O médio internacional português foi titular e marcou dois golos dos red devils, aos 29 e 50 minutos.

O ex-leão soma cinco golos e três assistências só no principal campeonato inglês.

Já o primeiro golo da partida foi apontado por Mason Greenwood.

Com esta vitória, na jornada 32, a segunda consecutiva na Premier League, o Manchester United mantém o quinto lugar, com 52 pontos, a dois do Chelsea, e empatado com o Wolves.