Miguel Albuquerque aceita intervenção na TAP se houver mudança de política

O presidente do Governo Regional da Madeira diz ser favorável à intervenção do Estado na TAP, mas deixa um alerta: não pode ser para manter as mesmas políticas.

Miguel Albuquerque lembra, em entrevista à Renascença, que “as companhias aéreas vão ser salvas pelos Estados e, se é para salvar a economia, numa altura de crise atípica como esta, não tenho nada contra a intervenção do Estado”.

No entanto, o governante madeirense lembra que “era mais barato viajar para Nova Iorque do que viajar para a Madeira. Isto não tem sentido”.

“Se vão meter dinheiro na TAP para fazer uma política igual a outra companhia comercial qualquer, não vale a pena”.

A hipótese de nacionalização da companhia aérea portuguesa está em cima da mesa depois de os privados terem recusado a proposta do Governo.