Já entregou o IRS? Prazo termina às 24h00 desta terça-feira

Termina nesta terça-feira, dia 30 de junho, o prazo para entregar a declaração de rendimentos referentes a 2019.

Neste ano, o prazo concedido foi de três meses, mas, na segunda-feira de manhã, ainda estavam em falta cerca de meio milhão de declarações.

Os primeiros reembolsos começaram a ser entregues no dia 21 de abril e, até agora, foram pagos quase um milhão e 900 mil euros – bastante menos do que no ano passado por esta altura. Até maio, tinham sido pagos menos 60% de reembolsos do que no mesmo período de 2019.

Este ano, a entrega do IRS coincidiu com o período de confinamento.