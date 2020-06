Estado terá de pagar mais 20% sobre o preço das ações da TAP, caso exija venda

Por enquanto, o processo ainda não está finalizado, garantiu o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. Contudo, para já, o cenário mais provável parece ser o bloqueio. Se a situação se mantiver, o Estado deverá proceder à primeira opção de compra, prevista na cláusula 24 do Acordo Parassocial da TAP SGPS.

Caso force a nacionalização da TAP, o Estado terá de pagar o valor estipulado por uma avaliação independente das ações adquiridas à Atlantic Gateway, empresa que detém 45% do capital da companhia aérea, mais 20%, de acordo com uma cláusula incluída na reversão da privatização, assinada pelo governo de António Costa, em 2016.

O que dita a cláusula 24 da reversão da privatização

"Caso se verifique uma situação de bloqueio que não seja solucionada entre as partes estão contempladas duas soluções:

a) Primeira opção de compra – A Parpública terá o direito de exigir à Atlantic Gateway que lhe venda todas as suas ações; e

b) Primeira opção de venda – A Atlantic Gateway terá o direito de exigir à Parpública que lhe compre todas as suas ações.

Preço da 1.ª opção de compra: Se for a Parpública a exercer o direito, as ações da Atlantic Gateway serão vendidas à Parpública ao preço que resulte de uma avaliação independente, acrescido de 20% ao seu valor (vide n.º 6 da cláusula 24ª do Acordo Parassocial e de Compromissos Estratégicos da TAP SGPS).

Preço da 1.ª opção de venda: Se for a Atlantic Gateway a exercer o direito, as ações da Atlantic Gateway serão vendidas à Parpública (Estado) pelo montante resultante de avaliação independente (n. º7 da cláusula 24ª)."