Benfica recebido com apupos e pedidos de demissão no Seixal

Algumas dezenas de adeptos encarnados receberam a equipa do Benfica no Centro de Estágio do Seixal com insultos e cartazes a pedir a saída do treinador Bruno Lage, mas também do presidente Luís Filipe Vieira.

A polícia estava presente em força e afastou alguns dos mais exaltados.

Depois de deixarem o autocarro do clube, os jogadores foram abandonando o local nas viaturas próprias.

Passava pouco da meia-noite quando se deram estes acontecimentos.

O Benfica perdeu na Madeira por 2-0 e está agora a seis pontos do FC Porto no campeonato. O técnico colocou o lugar à disposição, mas também Vieira promete refletir sobre o futuro, a poucos meses de eleições.