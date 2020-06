Benfica negoceia rescisão com Bruno Lage

O Benfica informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira, que está a negociar "um princípio de acordo" para a rescisão de contrato com Bruno Lage, "com efeitos imediatos".

Após a derrota no terreno do Marítimo, por 2-0, na véspera, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, comunicou que Bruno Lage colocara o lugar à disposição. No entanto, não confirmou se aceitara o pedido.

"O nosso treinador falou comigo no fim do jogo e colocou o seu lugar à disposição. Disse que não tinha condições para continuar. Disse que 'parece que todos querem que eu saia, a partir de amanhã não sou treinador do Benfica", revelou Vieira, em conferência de imprensa.



O Benfica somou a segunda derrota seguida frente ao Marítimo e o quatro jogo sem vencer entre os cinco disputados após a retoma do campeonato. Nos últimos 13 jogos, o Benfica apenas venceu dois. É a pior série de sempre, a par da época 2000/01, em que ficou no sexto lugar.

O Benfica encontra-se no segundo lugar do campeonato, com 64 pontos, menos seis que o líder FC Porto. A vantagem para o Sporting, terceiro classificado, pode diminuir, na quarta-feira, para nove pontos, caso a equipa de Rúben Amorim vença na receção ao Gil Vicente.