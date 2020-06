Douro Rock volta em 2021 com os GNR como cabeça de cartaz

O festival Douro Rock está de regresso no verão de 2021 e apresentará a banda GNR como cabeça de cartaz.



“Efetivamente, o Douro Rock regressa à Régua em 2021 com pronúncia do Norte”, anuncia a organização do festival que se realiza no Peso da Régua, avançando que “os primeiros cabeças-de-cartaz são os GNR”.

A banda de Rui Reininho, Tóli César Machado e Jorge Romão regressa, assim, ao Douro Rock para celebrar 40 anos de carreira.

“Não é todos os dias que se comemoram quatro décadas de uma das maiores bandas portuguesas cujo percurso foi construído por músicas de sucesso e momentos marcantes da nossa cultura”, refere a organização, prometendo um festival com magia, ainda mais força e muitas novidades.

“Em vez de dois dias, o Douro Rock 2021 vai realizar-se ao longo de três dias, de 5 a 7 de agosto”, refere a organização em comunicado.

Sem edição em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o festival Douro Rock acontece desde 2016 na região do Douro e destaca-se pela paisagem que é Património da Humanidade pela UNESCO.

“Ao longo de quatro anos, os maiores artistas nacionais, de diferentes gerações, apresentaram-se no palco do festival com discos novos, alguns com convidados, proporcionando até momentos inéditos”, refere a nota.

O Douro Rock, além de promover a música portuguesa, quer divulgar a gastronomia e os vinhos desta que é a primeira região demarcada e regulamentada do mundo.

“Tendo uma das paisagens mais bonitas do mundo como cenário, o Douro Rock instala-se junto ao rio e entre as pontes, proporcionando uma experiência plena. Mais do que um festival de música, o Douro Rock promove o que de melhor esta região demarcada tem para oferecer”, destaca ainda a organização.