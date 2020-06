Litos: “Sistema de Rúben Amorim favorece Jovane Cabral”

“Acredito que o Jovane seja chamado à seleção nacional, mas é preciso perceber que há muitos jogadores para os corredores laterais a jogarem como extremos, e com mais experiência e estatuto. Mas é importante que nas equipas existem jogadores com a capacidade física e técnica do Jovane Cabral”, considera o antigo jogador do Sporting.

“Este sistema de Rúben Amorim proporciona a Jovane Cabral estar mais perto das zonas de finalização, podendo utilizar as suas características técnicas e físicas. O Jovane também está cada vez mais confiante, o que lhe permite não ter receio de assumir jogadas individuais, e isso vai-lhe dando a condição de quase titular indiscutível no Sporting. Tem sido o jogador 'mais' da equipa”, afirma, em entrevista a Bola Branca .

Adrien Silva voltou a piscar o olho ao Sporting para um possível regresso a Alvalade, três anos depois. Litos entende que "seria fantástico" para os leões que o médio voltasse a vestir a camisola verde e branca.

“Seria muito importante ter um jogador experiente e que conhece bem a casa, podendo ajudar a adaptação dos jovens jogadores que estão a emergir no clube. Mas penso que o seu regresso pode estar dependente de uma possível transferência de Wendel, que tem sido apontado para outros clubes da Europa”, assinala, nesta entrevista a Bola Branca.

Litos defende, ainda, que Luis Maximiano deveria jogar mais algum tempo no Sporting para ser mais valorizado. Quanto à contratação de André Paulo para a baliza leonina, o antigo jogador não vê uma relação direta para uma possível venda do atual guarda-redes titular.

“O Max com a idade que tem, está a impor-se como titular na baliza do Sporting e é muito natural que existam clubes estrangeiros interessados, e com a capacidade financeira que tem pode contratarem quem quiserem. Mas considero que o Max deveria jogar mais um ou dois anos no Sporting para se valorizar mais. Mas não me parece que seja por isso que o Sporting tenha contratado esse guarda-redes”, conclui.