Rui Quinta diz que Paços de Ferreira-FC Porto será "jogo bravo"

Rui Quinta, antigo adjunto do FC Porto e ex-coordenador técnico do Paços de Ferreira, antevê que o jogo entre as duas equipas, esta segunda-feira, a contar para a 29.ª jornada do campeonato, será "bravo".

"Na Mata Real, os jogos são sempre de grau de dificuldade elevado. O Paços de Ferreira melhorou muito após a remodelação do plantel. Uma remodelação que foi muito bem feita. O FC Porto joga sem margem de erro e vai tentar pressionar e mandar no jogo, a perspetiva do Paços será a de contra-atacar, sempre que possível. Será um jogo bravo", diz o treinador do Lusitânia de Lourosa, em entrevista a Bola Branca.

Na opinião de Rui Quinta, os reforços assegurados pelo Paços de Ferreira, no mercado de transferências de janeiro, foram fundamentais para a subida de qualidade apresentada pela equipa de Pepa.

"Os jogadores que chegaram trouxeram qualidade e essa qualidade permitiu estabilizar o grupo. A equipa tem, agora, melhores jogadores e está mais confiante. Notou-se isso em Tondela e há, claramente, trabalho de treinador, o Pepa tem estado muito bem", sustenta o técnico.

O Paços de Ferreira-FC Porto está marcado para as 21h15, no Estádio Capital do Móvel. Encontro com arbitragem de Luís Godinho, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.