​Transportes públicos na Grande Lisboa circulam com ocupação média abaixo de metade

O secretário de Estado da Saúde revelou ainda que, neste momento, há cerca de 700 profissionais a trabalhar na limpeza deste setor, em Lisboa e Vale do Tejo.

“Está a haver uma reunião no respetivo Ministério relativamente a esta matéria. Às vezes, pensamos que a única medida é mais transportes, mas não: também é importante perceber quais as medidas de segurança que têm sido tomadas", afirmou.

O governante garantiu ainda que estão a ser estudadas soluções, entre as quais “alguma recuperação de material circulante”.

Lacerda Sales referiu que os transportes públicos nesta região do país "têm uma taxa de ocupação entre os 40 e os 45%", admitindo, no entanto, que "algumas viagens têm sobrecarga".

No início da conferência de imprensa, o secretário de Estado de Saúde revelou que 3.143 profissionais de saúde com Covid-19 já recuperaram.

"São mais de 80% dos que tiveram a doença e estão já de volta aos seus empregos e às suas rotinas e a quem muito agradecemos pelo inestimável trabalho ao serviço do país”, afirmou.

Portugal regista esta segunda-feira mais quatro mortes causadas pela covid-19 do que no domingo e mais 266 infetados, cerca de 85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a Covid-19 ascende a 1.568 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 41.912 infetados.