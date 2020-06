Renovação simplificada do cartão de cidadão por SMS "é para continuar" após pandemia

A renovação simplificada do cartão de cidadão (CC) por SMS é para manter para lá da pandemia do novo coronavírus, em princípio, ainda que com melhorias. Garantia dada pela secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, em entrevista à Renascença, esta segunda-feira.

"Acho que neste momento as pessoas estão a aderir. Esta manhã, mais de 40 mil pessoas tinham aderido. Correndo bem, é para continuar. Nesta altura, ainda estamos a renovar cartões de cidadão com cinco anos. A partir de agora, os nossos cartões passarão a ter dez anos de validade. A questão da biometria, sobretudo a fotografia, temos de pensar como vamos fazer. Correndo bem, ficará", afiançou a governante.

Anabela Pedroso confirmou que "toda a gente pode usar este serviço", com uma exceção: pessoas com idade abaixo dos 25 anos ainda não estão habilitadas, "por causa da questão da fotografia". A secretária de Estado explicou que só a partir dos 25 anos é que as nossas feições estabilizam. Um detalhe que está a ser trabalhado, assegurou.