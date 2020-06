Covid-19 por concelho. Sintra regista 50 novos casos e Lisboa mantém primeira posição

Oito dos dez concelhos com mais casos novos estão na Área Metropolitana de Lisboa. Os outros dois são Faro e Albufeira, ambos do Algarve. O concelho do Porto mantém-se sem aumento de novos casos.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 3.453 infetados com o novo coronavírus, seguido de Sintra (2.614), Loures (1.812) e Amadora (1.649). Ao todo, 38 concelhos registam um aumento de casos.

Dados divulgados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 244 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

De acordo com o mesmo boletim, 37 concelhos registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19 face ao dia anterior e 10 concelhos somam mais de mil infetados - Lisboa, Sintra, Loures, Amadora, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Braga, Odivelas e Gondomar.

Os dados da Direção-Geral da Saúde revelam a totalidade de notificações médicas no sistema SINAVE, mas deixam de fora notificações laboratoriais. O total do aumento dos concelhos divulgado esta segunda-feira (303) excede o número de casos positivos (266). O mesmo aconteceu no domingo.



À Renascença, a Direção-Geral da Saúde refere que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.