Covid-19 em Sintra “O pânico é tentar responder a tudo, mas na medida do possível ninguém passa fome”

Na casa de Denise Novo, de 34 anos, são cinco pessoas: três filhos de dois, sete e 13 anos de idade. Aqui também só entra um salário ao fim do mês. Denise trabalhava num hotel, em Sintra, mas em março foi despedida.

Denise Novo já recebia apoio alimentar da junta de freguesia, que teve agora de ser reforçado: “todos os meses venho buscar alimentos, mas quando há meses mais complicados venho cá e dão-me mais um cabaz com papas e leite para a bebé”.

“Se as fronteiras estivessem abertas já tinha regressado a Angola”

A pandemia trocou as voltas a muitas famílias, mas a de Rui Filipe foi apanhada no meio do turbilhão.

Este cidadão angolano, de 49 anos, chegou a Portugal há seis meses com a mulher e a filha de oito anos. Em Luanda tinha uma vida estável, mas a situação económica do país agravou-se nos últimos anos e Rui acabou no desemprego.

“Se as fronteiras estivessem abertas já tinha regressado, mas acabei por ficar aqui preso”, desabafa à reportagem da Renascença.

Rui Filipe é gestor de logística, trabalhou numa empresa petrolífera. Há cinco anos passou por Portugal de férias, que o levaram ainda a Berlim e a Barcelona.

Agora, tenta refazer a vida por cá, mas foi apanhado no meio de uma pandemia. Arranjou um emprego que acabou ao fim de dois meses. “Comecei a trabalhar no dia 1 de março, mas, por causa do aumento dos casos, a empresa decidiu, em maio, entrar em ‘lay-off’ e rescindiram o meu contrato”, lamenta o gestor.