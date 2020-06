Balanço DGS. Mais quatro mortes e 266 casos, 85% em Lisboa e Vale do Tejo

O relatório desta segunda-feira, com dados atualizados até às 00h00 de domingo, mostra uma subida de 139 no número de recuperados, para um total de 27.205 (64,91% dos casos confirmados). O número de casos ativos sobe para 13.139 (mais 139).

Três das mortes e 225 (84,59%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 17.767 casos confirmados.

Portugal regista 1.568 mortes (mais quatro que no domingo) e 41.912 casos (mais 266, um aumento de 0,6%) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (817), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (468), da região Centro (248), do Algarve (15) e do Alentejo, com cinco mortos. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

(em atualização)