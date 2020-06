Acusados de homicídio sete dos oito arguidos do caso Giovani

O oitavo arguido é acusado do crime de “favorecimento pessoal” por alegadamente “ter escondido, a pedido de um arguido, o pau com moca utilizado para a prática dos factos”.

A acusação foi divulgada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto e consta de um despacho de 23 de junho do Ministério Público de Bragança, responsável pela investigação do caso que culminou na morte do estudante Giovani Rodrigues, em dezembro de 2019. O despacho do MP saiu meio ano depois dos factos e a acusação recai sobre os oito detidos pela Polícia Judiciária (PJ), todos do concelho de Bragança, três dos quais se encontram em prisão preventiva e quatro em casa com pulseira eletrónica.

O Ministério Público (MP) acusou de homicídio sete dos oito arguidos no caso Giovani, que morreu, em Bragança, na noite da passagem de ano para 2020 . Ao oitavo elemento, atribui o crime de favorecimento, por alegadamente ter escondido a arma do crime, conforme foi revelado esta segunda-feira.

O que aconteceu na noite de 21 de dezembro

O Ministério Público considerou que, na noite de 21 de dezembro de 2019, entre as 2h30 e as 3h15, num bar na cidade de Bragança, um dos arguidos e outro indivíduo que o acompanhava desentenderam-se com os quatro jovens cabo-verdianos.

Na base do desentendimento, segundo a acusação, estará o facto de os arguidos “suporem que estes jovens estavam a assediar as suas namoradas, o que deu origem a uma escaramuça sanada pelos encarregados da segurança do dito estabelecimento”.

A versão do MP indica que, já no exterior, os quatro jovens cabo-verdianos “se dirigiram de novo ao referido indivíduo e à sua namorada, com estes se travando de razões, o que motivou que ao local acorressem quatro dos arguidos, que se envolveram com os jovens em agressões recíprocas”.

Mais indiciou o MP que, “pretendendo evitar as agressões, os quatro jovens fugiram do local a correr, vindo a ser intercetados por um outro arguido que lhes desferiu várias pancadas com um pau com uma moca numa das extremidades”.

"Entretanto chegaram ao local aqueles quatro arguidos e ainda outros dois, um destes munido de uma soqueira metálica, tendo então, os sete, atuado concertadamente, agredindo os quatro jovens com pontapés, murros e pancadas desferidas com paus e com a soqueira”, lê-se no despacho de acusação.

O MP apurou que três dos jovens cabo-verdianos fugiram, mas Giovani "foi rodeado pelos sete arguidos, sendo então agredido por todos, nomeadamente na cabeça, com mais murros e pontapés, pancadas com paus, a parte metálica de um cinto e uma soqueira, acabando prostrado no chão”.

"Este jovem veio a sofrer lesões derivadas destas agressões que lhe provocaram a morte, ocorrida dez dias mais tarde” e que “era propósito dos arguidos que sucedesse o mesmo aos outros três, o que só não veio a acontecer por razões alheias à sua vontade”, conclui o Ministério Público.