Moçambique. Populações em pânico fogem após novo ataque em Mocímboa da Praia

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) mostra-se preocupada com a situação que se vive em Mocímboa da Praia, em Moçambique, alertando que “desde a madrugada de sábado que grupos fortemente armados” atacaram a região, “causando o pânico e levando à fuga das populações”.

A Fundação Pontifícia partilha relatos de religiosas das Filhas do Coração de Maria, nomeadamente da irmã Graça António Guitate, dando conta que que o início do ataque “aconteceu às 5 horas” e os ataques terão durado essencialmente “até ao meio-dia” e terão causado muitas baixas entre os militares.

“Não se fala em muitas infraestruturas danificadas, mas, sim, conta-se que morreram muitos militares moçambicanos”, contou à Fundação AIS a irmã Graça Guitate.

Este confronto, entre os dias 28 e 30 de maio, é considerado como o mais significativo em Cabo Delgado, desde a ocupação pelos grupos armados, que se afirmam ligados ao Daesh, o Estado Islâmica, da vila de Mocímboa da Praia.

Também Nuno Rogeiro, autor do Livro “O Cabo do Medo”, em que descreve a ameaça jihadista na região norte de Moçambique, deu conta do ataque a Mocímboa da Praia, referindo que “os insurgentes”, como os terroristas, também são conhecidos localmente, fizeram uso de armas pesadas, nomeadamente “morteiros de 60 mm e canhões sem recuo SPG-9”.

Na sua página no Facebook, Nuno Rogeiro escreve que só “a intervenção de helicópteros” pelas forças governamentais, “terá evitado a reocupação total da terra pelo bando, mas muitos civis voltaram a estar na situação de refugiados nas matas circundantes”.

Horas antes do ataque ter ocorrido, a irmã Graça, assim como a irmã Joaquina, ambas pertencentes à Congregação das Filhas do Imaculado Coração de Maria, descreviam já, em mensagens enviadas para a Fundação AIS, um ambiente de caos humanitário na região de Pemba, para onde se têm dirigido milhares de pessoas, por causa dos ataques dos jihadistas.

Face à violência dos ataques, tornou-se insustentável a permanência das pessoas em muitas localidades na região mais a norte na província de Cabo Delgado. Nem os padres ou as irmãs ficaram nas paróquias ou missões existentes na região.