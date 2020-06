Coronavírus. Brasil com mais 552 óbitos em 24 horas

Veja também:

O Ministério brasileiro da Saúde confirma mais 30.476 novos casos de Covid-19 e mais 552 óbitos nas últimas 24 horas.

O Brasil tem, no total, 1.344.143 infetados e 57.622 vítimas mortais.

O país é o segundo com mais casos e mortos, a nível mundial, só ultrapassado pelos Estados Unidos.

A pandemia da Covid-19 já matou pelo menos 499.510 pessoas em todo o mundo desde que a doença foi detetada na China, em dezembro, segundo um balanço da agência AFP até às 20h00 deste domingo.

De acordo com os dados recolhidos, mais de 10.058.010 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, no final de dezembro do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan. No total, foram considerados curadas pelo menos 4.998.900 pessoas.