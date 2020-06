É o Supra, man!

Sendo que os puristas, até bem podem alegar que este não é um produto cem por cento nipónico, que partilha com o BMW Z4 o motor, a plataforma e uma caixa automática idêntica. O símbolo do construtor alemão está em mais de uma dezena de pontos deste automóvel. Aos puristas só podemos dizer que têm razão. Mas em nada este Toyota Supra sai penalizado quando nos sentamos ao volante.

O espaço destinado ao motor dianteiro ocupa uma percentagem imensa no conjunto deste modelo. As linhas fluídas são marcadas pelo tejadilho com dupla bolha, pelas asas traseiras e pelo arco do spoiler integrado. A frente é o símbolo da agressividade com a grelha em losangos em preto, a tomar uma parte significativa do pára-choques.

O desenho apesar de fluído, é marcado na carroçaria em vários pontos por entradas de ar. Ou melhor, falsas entradas de ar que reforçam ainda assim o ar desportivo deste modelo, e quem sabe, podem vir a ser úteis para quem pretender “apimentar” ainda mais este automóvel. Haja gosto e dinheiro para isso - digo eu.

Interior