“É bizarro que Portugal passe a ser o ‘enfant terrible’ da epidemia”

O Reino Unido deverá excluir Portugal da lista de destinos considerados seguros para os turistas britânicos. “Portugal está a ser vítima de uma espécie de guerra turística”, afirma Henrique Raposo.

“É injusto”, defende o comentador do programa As Três da Manhã, para quem Portugal conseguiu preparar melhor o Serviço Nacional de Saúde para a pandemia do que o Reino Unido.

“Acho bizarro que Portugal tenha passado a ser o ‘enfant terrible’ da epidemia”, remata.

Jacinto Lucas Pires tem a mesma opinião e realça que estar fora da rota dos britânicos representará “um grande rombo para o turismo” nacional.