Rui Quinta questiona futuro do Campeonato de Portugal. "Há clubes que vão fechar portas"

"Andamos aqui a pensar em jogos, treinos e jogadores, mas não sabemos nada sobre o Campeonato de Portugal. A FPF pôs cá fora uma proposta de organização das competições que não foi feita, certamente, a pensar na melhoria do futebol português. Foi feita a pensar que só sobem dois clubes às competições profissionais e depois monta-se um circo por aí abaixo só para dar corpo a essa realidade. Com esta organização, há clubes que vão fechar portas em fevereiro", critica o técnico.

A equipa de Lourosa era segunda classificada da série B quando o terceiro escalão do futebol português foi dado por terminado , devido à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista a Bola Branca , Rui Quinta aponta o dedo à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Rui Quinta, treinador do Lusitânia de Lourosa, está muito cético em relação à temporada 2020/21 do Campeonato de Portugal.

Luís Torres revela que os clubes querem reunir com(...)

Reuniões e protestos, mas decisão mantém-se





O Campeonato de Portugal foi suspenso a 8 de abril, sem a realização do "play-off" de acesso à II Liga, devido à pandemia da Covid-19, e ficou determinado que Arouca e Vizela, as duas equipas com mais pontos das quatro séries, subiriam diretamente ao segundo escalão.

A decisão não agradou a quem estava na luta direta pela subida e, a 8 de maio, seis clubes que estavam em posição de acesso ao "play-off" - Fafe (Série A), Lourosa (Série B), Praiense e Benfica de Castelo Branco (Série C) e Olhanense e Real (Série D) - reuniram com responsáveis da FPF.

A reunião durou apenas um minuto: os clubes foram-se embora porque o presidente da Federação, Fernando Gomes, não estava presente. Mais tarde, a 12 de junho, os mesmos seis clubes realizaram uma manifestação na Cidade do Futebol, instalações da FPF, contra a decisão de cancelar o Campeonato de Portugal e os moldes da subida de divisão.

O Campeonato de Portugal é uma competição em duas fases. Na primeira, 72 clubes competem em quatro séries de 18 equipas. Os dois primeiros de cada série disputam, depois, um "play-off" para encontrar os dois a indicar à II Liga. A prova foi, no entanto, interrompida em março, quando faltavam disputar nove jornadas da primeira fase e todos os clubes se encontravam com o mesmo número de jogos.