José Gomes solidário com Lage. "Não perdeu valor nem competência"

José Gomes, treinador do Marítimo, mostrou-se solidário com Bruno Lage e acredita que o técnico não perdeu qualidades, apesar do mau momento de forma.

Em declarações à Sport TV, o técnico do Marítimo assume, no entanto, que os resultados ditam a vida dos treinadores.

"O Benfica estava em quarto lugar quando o Bruno Lage entrou, a sete pontos do primeiro e terminou o campeonato em primeiro e fê-lo com todo o mérito e competência. Todos viram como a equipa jogava. É o mesmo treinador, não perdeu valor nem competência. A vida de treinador é realmente cruel e ingrata





resultado importante, 3 pontos q entram muitissimo bem, atendendo à posiçao q estamos. ja tivemos mts jogos q deviamos ter este sabor q temos agora.

abordamos o jogo com um plano realista e pragmatico. tentamos fechar o que é mais forte no slb, eles tiveram uma oportunidfade q podia encostar, tb tivemos um golo anulado.

o enfica teve controlo do jogo em posse, mas as oportunidfades repartiram-se. parabens aos jogadores pela forma com que abordaram o jogo, seguiram o plano, ha sempre um ou outro erro q poderia ter reusltado em situaçoes mais pergiosas. mas tivemos mt bem posicionados, concentrados, esta consciencia do momento em q nos encontramos levou a que tivessemos conquistado estes 3 pontos c todo o merito.

segurar nulo e aproveitar ansiedade? fazia parte da estrategia fechar as posiºopes onde o slb alimenta o jogo. tem construido a 3, mas dps ha smp 1 medio a pegar mais a frente e daí iniciam. fechamos mt bem.





