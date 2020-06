FC Porto e Benfica prosseguem duelo pelo título

Em plena crise de resultados, com apenas dois triufos nos últimos 12 jogos, o Benfica, campeão nacional, começa a jogar mais cedo na Madeira, frente a um Marítimo que também não está num bom momento, embora desde que o campeonato retomou - esteve interrompido devido à pandemia covid-19 - ainda não perdeu na condição de visitado.

Depois de na ronda anterior ter vencido o Boavista (4-0) e beneficiado da derrota do Benfica frente ao Santa Clara (4-3), o FC Porto passou a ter três pontos de vantagem sobre as águias e visita em alta o Paços de Ferreira (12.º), equipa também num bom momento e que venceu três dos quatro encontros que realizou após a paragem causada pela Covid-19.

O treinador do Porto diz que não gosta de ver o se(...)

O Marítimo-Benfica arranca às 18h00 e o Paços de Ferreira-FC Porto está agendado para as 21h15. Os dois jogos têm relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Para as 17h00 está marcado mais um encontro, com o último, Desportivo das Aves, a receber o Moreirense, comodamente instalado a meio da tabela classificativa. A jornada arrancou no domingo, tendo o Boavista recebido e vencido o Santa Clara por 1-0.