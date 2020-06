Miguel Veloso fica mais um ano no Verona

Miguel Veloso acertou a renovação de contrato com o Verona por uma temporada, até junho de 2021. O jogador português tinha assinado uma época pelo clube, no último verão, e ficaria livre.

Aos 34 anos, o internacional português vive uma boa experiência na Serie A, depois de ter terminado a ligação ao Génova.

Afirmou-se no meio-campo do Verona, contribuindo para o campeonato tranquilo que a equipa está a relizar, e é um dos capitães.

Veloso tem 25 jogos realizados e dois golos marcados. O Verona está no 8.º lugar da Serie A, longe dos lugares de descida e ainda com possibilidades de qualificação para a Liga Europa.

Miguel Veloso, de 34 anos, irá cumprir a sétima época no futebol italiano, depois de cinco temporadas no Génova, intercaladas pelos quatro anos em que esteve no Dínamo de Kiev, e esta no Verona.

Formado no Sporting, jogou quatro épocas na equipa principal, antes de se transferir para Itália.