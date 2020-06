Juventus renova com Buffon e Chiellini por mais uma época

A Juventus anunciou a renovação de contrato com as lendas do clube Buffon e Chiellini, por mais uma temporada, até 2021.

O guarda-redes vai assim jogar, pelo menos, até aos 43 anos. Buffon chegou à Juventus em 2001, depois de se afirmar no Parma. O guardião representou o PSG em 2018/19, mas voltou a Turim esta época, onde soma, até à data, 13 partidas.

No total, o icónico guardião soma 669 jogos na equipa principal da Juventus.

Já Giorgio Chiellini, de 35 anos, soma apenas três jogos esta temporada, mas ficará, pelo menos, até 2021 ao serviço da "Vecchia Signora".

Formado no Livorno, Chiellini chegou à Juventus erm 2005, depois de uma época na Fiorentina. Ao todo, leva 509 jogos pelo clube.