Burnley vence Crystal Palace e aproxima-se da qualificação europeia

O Burnley colou-se, de forma provisória, ao Tottenham, do português José Mourinho, no sétimo lugar da primeira liga inglesa de futebol, ao vencer no campo do Crystal Palace, por 1-0, num encontro da 32.ª jornada.

No Selhurst Park, o único tento do desafio foi apontado no segundo tempo, à passagem do minuto 62, quando central inglês Bee Mee correspondeu de cabeça ao livre cobrado por Ashley Westwood, um golo suficiente para os ‘Clarets’ ascenderem ao sétimo posto, igualando os 45 pontos dos ‘Spurs’, que nesta ronda vão a casa do Sheffield United.

Já o Palace prossegue confortável na 11.ª posição, com 42, numa tabela que é liderada pelo já campeão Liverpool, com 86 pontos, mais 23 do que do que o segundo classificado Manchester City. O Leicester, com 55, e Chelsea, com menos um, seguem nos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.