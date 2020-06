Bruno Lage deixa o cargo, mas substitutos "só vão prejudicar o Benfica"

Bruno Lage deixa o comando técnico do Benfica, depois de perder contra o Marítimo por 2-0 e ver cada vez mais diminuídas as possibilidades de ser campeão, mas não há qualquer "solução transitória que seja benéfica para o Benfica", segundo Rui Gomes da Silva. O treinador de 44 anos que foi o obreiro da recuperação e do título da última temporada deixa o comando técnico da equipa depois de ter vencido apenas dois jogos nos últimos 13 jogos. Depois da retoma do campeonato, o Benfica apenas venceu o Rio Ave, perdeu os últimos dois jogos, e empatou contra Tondela e Portimonense. Atualmente sem treinador, os próximos treinos do Benfica vão ser orientados por Renato Paiva, atual técnico da equipa B. Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, não encontra soluções para o comando técnico da equipa, face ao momento da temporada, apenas com cinco jornadas e a final da Taça de Portugal por disputar. "Neste momento, a cinco jornadas do fim, é muito difícil que alguém queira pegar na equipa numa situação transitória. Ou seja, o Benfica perdeu a época quando a programou. Qualquer solução transitória só vai prejudicar o Benfica", afirma, em declarações à Renascença. Quem são as alternativas? Vários nomes têm sido associados ao cargo, desde Renato Paiva, que vai assumir a equipa de forma interina, a Marco Silva e Leonardo Jardim, que estão atualmente sem clube depois de terem deixado as posições no Everton e Mónaco, respetivamente. A nível internacional, Unai Emery, ex-Arsenal, Allegri, ex-Juventus, e Pochettino, ex-Tottenham, foram os nomes abordados pela imprensa. Jogadores lado a lado com o treinador Bruno Lage não marcou presença na sala de imprensa, depois da derrota, mas falou na "flash interview" da Sport TV e reiterou o apoio dos jogadores e da própria direção, instantes antes de ter apresentado o pedido de demissão. "Os jogadores estão comigo, estamos todos no mesmo barco. Sinto o apoio de toda a gente, desde o primeiro dia até sempre. Sinto que todos querem que eu tenha sucesso no clube, o presidente e toda a estrutura", afirmou.

Rui Gomes da Silva vê uma contradição no discurso de Bruno Lage e no que o sucedeu, instantes depois, de Luís Filipe Vieira. "O nosso treinador falou comigo no fim do jogo e colocou o seu luigar à disposição. Disse que não tinha condições para continuar. Disse que 'parece que todos querem que eu saia, a partir de amanhã não sou treinador do Benfica", disse Vieira.

O candidato acredita que algo se passou no período entre a saída do relvado e a conferência de imprensa: "Há uma contradição. Pizzi e o treinador disseram na 'flash' que sentiam que todos estavam com ele. Depois, o presidente vai para a conferência de imprensa dizer que ele apresentou demissão. Alguma coisa se passou desde a saída do relvado e a conferência de imprensa". Semana de "incompetência na gestão desportiva" A saída de Bruno Lage esteve iminente durante toda a semana, de acordo com a imprensa desportiva, depois da derrota na última jornada, em casa, contra o Santa Clara, por 4-3. Depois de uma reunião entre a direção e o treinador, Bruno Lage terá ficado no cargo pelo menos até esta partida na Madeira, sendo que a derrota terá selado o destino do técnico. "Foi uma semana catastrófica para o Benfica. Teve uma reunião com o treinador, pediu-lhe para sair, o treinador disse que não queria e o presidente fez de conta que isso é o que melhor defende os interesses do Benfica. É inadmissível, inexplicável para os interesses do clube. Foram todos para a Madeira depois de uma reunião que não deve ter sido simpática", diz. Sobre possíveis substitutos, Rui Gomes da Silva deixa a decisão para a atual direção: "O presidente é que tem de tomar a decisão, depois de se meter neste caminho sem fim e sem retorno. O que se passou esta semana vai para os compêndios da péssima gestão desportiva e da incompetência. Uma gestão feita por impulsos e não por raciocínios lógicos".