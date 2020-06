Bruno Lage deixa estádio ao lado de Luís Filipe Vieira

Bruno Lage deixou o Estádio dos Barreiros lado a lado com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, sem prestar mais declarações. O técnico colocou o lugar à disposição, segundo anunciou Vieira.

O técnico disse que contava com o apoio da direção na "flash interview" da Sport TV, mas, pouco depois, não marcou presença na sala de imprensa. Vieira esteve presente e anunciou que a intenção do técnico era sair do Benfica, colocando o lugar à disposição.

"O nosso treinador falou comigo no fim do jogo e colocou o seu luigar à disposição. Disse que não tinha condições para continuar. Disse que 'parece que todos querem que eu saia, a partir de amanhã não sou treinador do Benfica", disse.

Lage saiu acompanhado também por Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, e pelo diretor do futebol do clube, Tiago Pinto.

À chegada ao aeroporto, o técnico foi assobiado, assim como toda a equipa, por alguns adeptos que marcaram presença. Lage entrou nas instalações do aeroporto com Rui Costa.

O Benfica perdeu por 2-0 contra o Marítimo, nos Barreiros, e pode ficar a seis pontos do FC Porto, a cinco jornadas do fim do campeonato, prolongando a crise de resultados, que já se verifica desde antes da pandemia da Covid-19